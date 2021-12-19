Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kayak merkezi tamamen karla kaplandı.

Vatandaşlardan bazıları karlı bölgede fotoğraf çektirirken bazıları mangal keyfi yaptı.

Öte yandan karın etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri, sürücüleri zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyararak, kent merkezine geri dönmelerini istedi.

Tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan kayak merkezi yolu ve Bertiz yolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.



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