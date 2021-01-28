Kahramanmaraş’tan 120 ülkeye ihracat

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, geçen yıl 128 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler ve sektörleri sıralayan Balcıoğlu, “Biz 2020 yılında Kahramanmaraş olarak 2019 yılında 926 milyon dolar ihracat yapmışken, 19. sıradaydık, 2020 yılında 825 milyon dolar ihracat yaparak 20. sıraya geriledik. Bu çok az bir düşüş ama inşallah bu yıl bunu telafi edeceğiz" dedi.

Aralık ayında ihracatını yüzde 46 arttırdıklarını belirten Balcıoğlu, "Demek ki bu yıla daha hızlı gireceğiz inşallah. Bizim ihracatımızda en çok artışla 15 milyon dolar artışla Irak birinci sırada, 7 milyon artışla Mısır ikinci sırada, 5,5 milyon artışla da Pakistan üçüncü sırada. Sektör olarak da 8 milyon dolar artışla çimento birinci, 6 milyon dolar artışla çelik sektörümüz ikinci sırada, 2,3 milyon dolar artış ile hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada, 2 milyon dolar artışla kimyevi maddeler dördüncü sırayı oluşturmuş. Kahramanmaraş 2019 yılında 118 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılında 128 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş. Bu da bizim yüz akımız. Gayreti olan, başaran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

