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Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot yardımı yapıldı.Gönüllü gençler, “Üşüyen çocuk kalmasın” kampanyası ile ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri teslim ettiler.Amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden Bilal Çiçek, “Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü oluşturarak aldığımız hediyeleri evleri tek tek gezerek kendi ellerimizle giydirdik.

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot yardımı yapıldı.
Gönüllü gençler, “Üşüyen çocuk kalmasın” kampanyası ile ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri teslim ettiler.
Amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden Bilal Çiçek, “Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü oluşturarak aldığımız hediyeleri evleri tek tek gezerek kendi ellerimizle giydirdik. Onların mutluluklarına şahit olmak için buraya geldik. Onların mutluluklarını kendi gözlerinizle gördüğünüz zaman unutamıyorsunuz. Burada mont ve bota çok fazla çocuğun ihtiyacı var. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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