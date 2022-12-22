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Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi desteği

22.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Vefa Köprüsü Projesi" kapsamında hazırlanan mont, bot, kırtasiye malzemeleri Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye dağıtıldı.

Afşin Gençlik Merkezi ile Afşin Öğrenci Yurdu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine gönderildi.

İlçeye bağlı Uluhan Mahallesi'ndeki okulları ziyaret eden gönüllüler, 800 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti, ailelerine de gıda desteğinde bulunuldu.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, gazetecilere, Uluhan Mahallesi'nde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenci olan Fatma Çakır'ın yaşadığı yerdeki diğer öğrencilere örnek olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu'nu kazanan Çakır'ın mahallesindeki öğrencilerin gönüllerine dokunmak istediklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Başlattığımız kampanya bizim için de çok anlamlı oldu. Bir köyde ilk defa üniversite kazanan bir kız çocuğu var. Bunu biz karşılıksız bırakmak istemedik. Afşin Gençlik Merkezi ile Afşin Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerimizle birlikte harekete geçtik ve köyde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenci olan Fatma Çakır'ın köyündeki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmak, bu köyden onlarca Fatma Çakır çıkması için kitap ve giyim yardımı topladık. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte Uluhan köyüne giderek 800 öğrenciye bu yardımı ulaştırdık. Öğrencilerimizin gözündeki ışığı ve sevinci gördük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok kız öğrencimiz üniversite hayallerine kavuşacak. Fatma Çakır köyünde eğitim devrimi gerçekleştirdi ve güzel bir örnek oldu."

Bu tür projeleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Arslan, amaçlarının kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere fayda sağlamak olduğunu bildirdi.

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