Kahta 02 Spor 1 - 0 Karaman Bld. Spor

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Karaman Bld. Spor’u 1-0 yendi.

Kahta İlçe Stadında oynanan maçta, Kahta 02 Spor oyuncularından Erdi Taşkent maçın ilk 5. Dakikasında, Fahri Eren Pamur ise maçın 38. Dakikasında sakatlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısında Kahta 02 Spor ile Karaman Bld. Spor takımları gol atamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı da atağa geçen Kahta 02 Spor 59. Dakikada Ahmet Tuna Akıl’ın attığı gol ile 1-0 öne geçerek maçın sonucunu belirledi.

