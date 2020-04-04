Kahta Adliyesi’nde korona virüs tedbirleri

Adıyaman’ın Kahta Adalet Sarayı’nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.

Yurt genelindeki Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde titizlikle sürdürülüyor. Kahta Adliye sarayında korona virüs tedbirleri çerçevesinde duruşma salonları, kalem, arşiv, asansör ve bütün binada dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Her katta gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturuldu.

