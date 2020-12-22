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Kahta Belediyesi araç filosuna yeni otobüs

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilen bir adet otobüs, meclis kararı ile Kahta Belediyesine devredildi.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bize devredilen 1 adet otobüsümüzü Şehir içi ve Sosyal Hizmetlerinde kullanmayı planlıyoruz.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilen bir adet otobüs, meclis kararı ile Kahta Belediyesine devredildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bize devredilen 1 adet otobüsümüzü Şehir içi ve Sosyal Hizmetlerinde kullanmayı planlıyoruz. Aracın bize devir işlemlerinde destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İETT Daire Başkanı Hemşehrimiz Müfit Yetkin’e teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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