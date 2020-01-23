YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta Belediyesi su deposu temizlendi

Kahta Belediyesi su deposu temizlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan 5 bin tonluk içme suyu deposu temizlendi.Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla ilçe merkezine daha sağlıklı ve temiz su verilmesi için yıllardan beri temizlenmeyen 5 bin tonluk su deposu temizlendi.

Kahta Belediyesi su deposu temizlendi

Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan 5 bin tonluk içme suyu deposu temizlendi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla ilçe merkezine daha sağlıklı ve temiz su verilmesi için yıllardan beri temizlenmeyen 5 bin tonluk su deposu temizlendi. Vanalar değiştirilip çürüyen borular yenilendi.
Başkan Turanlı, “Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu sağlamak için başlattığımız 5 bin tonluk içme suyu deposunun temizlenme çalışması tamamlanarak çürüyen borular, vanalar değiştirildi. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahta Belediyesi su deposu temizlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Başkan Ağar: “Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı tanınmalı”Başkan Ağar: “Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı tanınmalı”
Milletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaretMilletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
12:43
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.