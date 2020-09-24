YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi

Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü, yapı denetim firmaları ile toplantı gerçekleştirdi.Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda, Kahta’da inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.Başkan Yardımcısı Rujda Selçuk Yaptığı açıklamada, “ Son zamanlarda Kahta’da inşaat sektörünün hızlanmasıyla birlikte Kahta Belediyesi olarak halkı mağdur etmemek ve olabilecek hataların önüne geçmek amacıyla yapı denetim firmalarıyla bir araya geldik.

Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü, yapı denetim firmaları ile toplantı gerçekleştirdi.
Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda, Kahta’da inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.
Başkan Yardımcısı Rujda Selçuk Yaptığı açıklamada, “ Son zamanlarda Kahta’da inşaat sektörünün hızlanmasıyla birlikte Kahta Belediyesi olarak halkı mağdur etmemek ve olabilecek hataların önüne geçmek amacıyla yapı denetim firmalarıyla bir araya geldik. Toplantıda yapımı devam eden, yeni başlanan binalar için denetimlerin sıkılaştırılması ve daha titizlikle yapılması, yasal mevzuat çerçevesinde daha iyi şartlarda binaların yapımlarının devam etmeleri konuları görüşüldü. Yapı denetim firmaları da görüşlerini ve isteklerini belirterek taleplerini aldık. Çözüm odaklı bir toplantı ile halka daha hızlı ve iyi bir şekilde hizmet verebilmenin çözümleri konuşuldu” diye konuştu.
Kahta Belediye Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk, Ruhsat Müdürlüğü çalışanları ile yapı denetim şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Burhaniye’de organik denetimi
Burhaniye’de organik denetimi
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından büyük iş birliği
Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından büyük iş birliği

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:48
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Ertaş Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.