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Kahta belediyesinden ağaç dikme etkinliği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ve Kahta Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen “11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Orman İşletme Şefi Kemal Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, Kahta Belediye Başkan Yardımcıları Zeki Köse , Yavuz Turan, Mehmet Rojda Selçuk Menderes Mahallesi Muhtarı Mustafa Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Etkinlikte konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçe Orman İşletme Şefliğimiz ile birlikte Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası çerçevesinde bugün Menderes Mahallesi’nde bulunan Kanal Boyu Parkımızda fidan dikimi gerçekleştireceğiz.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ve Kahta Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen “11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Orman İşletme Şefi Kemal Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, Kahta Belediye Başkan Yardımcıları Zeki Köse , Yavuz Turan, Mehmet Rojda Selçuk Menderes Mahallesi Muhtarı Mustafa Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçe Orman İşletme Şefliğimiz ile birlikte Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası çerçevesinde bugün Menderes Mahallesi’nde bulunan Kanal Boyu Parkımızda fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Dinimizde buyurulur ki son nefesinizde dahi imkanınız varsa bir fidan dikin. Bizler de son nefesimize gelmeden bu fidanları dikip, bir fidanın da insan gibi yaşamasına vesile olacağız. Bu fidanlar toprakla buluşup ileride insanlarımızın bu parkımızda oturmalarına vesile olacak doğal bir ortam oluşturacak. Bu kampanyayı faaliyete geçiren başta Orman Bakanlığımıza ve katkılarından dolayı Kahta Orman İşletme Şefliğimize teşekkür ediyorum. İnşallah umut ediyorum ki bu fidanlar yeşerip yaşayacak ve hayat bulacak. İnsanlarımıza da gölgesinde oturup dinlenilecek doğal ortamlar sağlayacak. Son olarak tekrardan şahsım ve belediye adına bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Orman İşletme Şefi Kemal Doğan ve beraberindeki heyet, öğrencilerle birlikte parkta fidan dikti.

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