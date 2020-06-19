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Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığı tarafından, 56 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Duran’a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.İlçeye bağlı Bayraktar Mahallesi’nde 4 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli Mustafa Duran, Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığından akülü tekerlekli sandalye talep etti.Belediye ve Kaymakamlık ortak bir çalışma yaparak engelli vatandaşın talebini yerine getirdi.Kahta Belediye Başkan Vekili Ömer Arslan tarafından engelli Mustafa Duran’a, akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.Hem devlet olarak hem de vatandaş olarak engellilere sürekli sahip çıkıldığını belirten Belediye Başkanvekili Arslan, “Ülkemizde hem devlet, hem de vatandaş olarak engellilerimize sürekli sahip çıkıyoruz.

Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığı tarafından, 56 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Duran’a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
İlçeye bağlı Bayraktar Mahallesi’nde 4 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli Mustafa Duran, Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığından akülü tekerlekli sandalye talep etti.
Belediye ve Kaymakamlık ortak bir çalışma yaparak engelli vatandaşın talebini yerine getirdi.
Kahta Belediye Başkan Vekili Ömer Arslan tarafından engelli Mustafa Duran’a, akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.
Hem devlet olarak hem de vatandaş olarak engellilere sürekli sahip çıkıldığını belirten Belediye Başkanvekili Arslan, “Ülkemizde hem devlet, hem de vatandaş olarak engellilerimize sürekli sahip çıkıyoruz. Bu anlamda belediyemiz ve kaymakamlığımız olarak yürüme engelli Mustafa Duran’a akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Onun mutluluğuna ortak olduk. Bundan sonra işlerini daha kolay yapacak. Biz sadece vesile olduk. Yapılan yardımda emeği geçen İlçe Kaymakamımız Saadettin Doğan’a, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ’ya ve tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Engelli Mustafa Duran ise, “Öncelikle Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Kaymakamımız Saadettin Doğan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bana bir ayak taktılar. İstediğim zaman dışarıya çıkabileceğim. Camiye çok rahat bir şekilde gidip gelebileceğim. Dostlarımı ziyaret edeceğim. Benim için bundan daha iyi bir mutluluk olur mu? Rüyamda görsem inanmazdım” diye konuştu.

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