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Kahta Belediyesinden örnek yatırım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, yol ve altyapı yatırımlarını daha nitelikli hale getirmek, etkili ve hızlı yol bakım ve onarım hizmetini sunmak için en son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı satın alarak vatandaşın hizmetine sunuyorBelediye araç filosuna yeni eklenen kombine sathi kaplama aracı, ilçedeki yolları tek seferde daha hızlı ve daha az maliyetle yolları asfaltlayacak.Belediye kaynaklarını çok iyi şekilde halkın hizmetine sunmak için gayret ettiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, az maliyetle daha çok asfalt yaparak ilçedeki yolların altyapısını daha nitelikle hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, yol ve altyapı yatırımlarını daha nitelikli hale getirmek, etkili ve hızlı yol bakım ve onarım hizmetini sunmak için en son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı satın alarak vatandaşın hizmetine sunuyor
Belediye araç filosuna yeni eklenen kombine sathi kaplama aracı, ilçedeki yolları tek seferde daha hızlı ve daha az maliyetle yolları asfaltlayacak.
Belediye kaynaklarını çok iyi şekilde halkın hizmetine sunmak için gayret ettiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, az maliyetle daha çok asfalt yaparak ilçedeki yolların altyapısını daha nitelikle hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Etkili ve hızlı yol bakım ve onarım hizmetini sunmak için en son teknoloji ürünü olan sathi asfalt kaplama aracı satın aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Turanlı, “İlçemizdeki kırsal mahalle yollarını, yeni imara açılan yolları ve altyapı yatırımlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda daha etkili ve hızlı yol bakım ve onarım hizmetini sunmak için en son teknoloji ürünü olan sathi asfalt kaplama aracı satın aldık. Ekip arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda hem zaman, hem çalışma kapasitesi bakımından yeni teknoloji ve donanıma sahip olan bu aracı belediyemiz araç parkına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Az maliyetle daha çok asfalt ile merkezlerimizin yollarını yapacağız. Ayrıca şehir merkezinde cadde ve sokaklarımızın düzenlenmesinde kullanacağız. Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için belediyemizin bütçesi dahilinde teknolojik araçları bünyemize katmaya devam edeceğiz. Belediye ekip arkadaşlarımız, ilçemize bağlı mahallerdeki yollarda meydana gelen deformasyonların bakım ve onarımlarına iş programı çerçevesinde hiç ara vermeden devam edecek. Belediye filomuza yeni kazandırdığımız bu araç tam otomatik, kendinden ısıtmalı, dijital ve otomatik gösterge kontrolüne sahip. Hem asfalt hem de mıcır serme sistemini tek seferde 240 cm genişliğinde, 600-700 metre uzunluğunda genişliği 4 bölümden oluşan, her bölme 60 cm olan asfalt kombi aracımız tek dolumla 9 ton asfalt, 15 tondan fazla mıcır kapasitesine sahip aracımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu

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Ömür Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
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