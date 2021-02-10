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Kahta Belediyesinden yeni hizmet noktası

10.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için hizmet ağını genişletiyor.Belediyenin her geçen gün kurumsallaşıp önemli adımlar attığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kahta Belediyesi olarak bizler Halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla ilçemizin en işlek yerlerinden biri olan otogar kavşağına 6 bölmeli hizmet noktası oluşturduk.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için hizmet ağını genişletiyor.
Belediyenin her geçen gün kurumsallaşıp önemli adımlar attığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kahta Belediyesi olarak bizler Halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla ilçemizin en işlek yerlerinden biri olan otogar kavşağına 6 bölmeli hizmet noktası oluşturduk. Belediyemizin Kurumsallaşmasına katkı sunmak amacıyla göreve başladığımız günden itibaren belediye çözüm merkezimizin alt yapısını güçlendirdik. Taleplerin alındığı ve vatandaşlarımıza mesajların gittiği çöz-mer programını kurduk. Belediyemize 444 4 498 Tek hatta kavuşturduk. Belediye whatsapp talep alma hattını kurduk. Resmi web sitemizde online ödeme kolaylığı sağladık. Bunlara ek olarak vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için hizmet noktalarını artırmaya devam ediyoruz. Bu amaçla belediyemizin otogar kavşağında bulunan atıl durumda olan arsası üzerine 6 bölmeli hizmet noktaları oluşturuluyor. Bu Hizmet noktalarında tahsilat noktası zabıta noktası ve vatandaşlarımıza şehir bilgilendirme danışma bürosu Belediyemizin yürütmüş olduğu sosyal projelerinin hizmet merkezi olacak. Bu çalışmamızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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