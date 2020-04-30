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Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ilçede vakaların yoğun yaşandığı bölgelerde karantina uygulamalarına devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında Turgut Özal Mahallesi ve Girne Mahallesinden sonra bugün de Cumhuriyet mahallesinde bazı sokaklarda İlçe Hıfzı Kurulunun kararı ile 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde görülen vakaların yoğunlaştığı Cumhuriyet Mahallesi 1305.

Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ilçede vakaların yoğun yaşandığı bölgelerde karantina uygulamalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Turgut Özal Mahallesi ve Girne Mahallesinden sonra bugün de Cumhuriyet mahallesinde bazı sokaklarda İlçe Hıfzı Kurulunun kararı ile 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde görülen vakaların yoğunlaştığı Cumhuriyet Mahallesi 1305. Sokak’ın 1302.Sokak ile 1303.Sokak arasında kalan kısmında 01.05.2020 tarihi saat 00:01 itibari ile 14 (on dört) gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/23 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
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