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Kahta Devlet Hastanesi’nde TDL Odası Kuruldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nde Travay-Doğum-Lohusa (TDL) odası kuruldu.Daha nitelikli ve daha etkin sağlık hizmeti verebilmek için aralıksız çalıştıklarını belirten Başhekim Op.

Kahta Devlet Hastanesi’nde TDL Odası Kuruldu

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nde Travay-Doğum-Lohusa (TDL) odası kuruldu.
Daha nitelikli ve daha etkin sağlık hizmeti verebilmek için aralıksız çalıştıklarını belirten Başhekim Op. Dr. Abdulkadir Dost, TDL odası ile ilgili şunları söyledi.
“TDL adı verilen odamızın özelliği, hasta mahremiyetini gözetecek şekilde anne adaylarımızın doğum sürecinde ayrı bir müdahale odasına gitmeden jinekolojik doğum masasına dönüştürülebilen hasta yatağında doğumunu gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Hastamızı hiçbir şekilde yer değiştirmeden, sedye ile ayrı bir müdahale odasına almadan her türlü tıbbi destek ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti sunacağız. Anne ile bebeğinin ilk temasının olacağı odamız, aile bireylerinden bir kişinin de yanında refakat etmesini imkan tanıyacak nitelikte. Odamızda koltuk, duşakabin, lavabo, giysi dolabı, yeni doğan bebeği ısıtmak ve gerekli bakımı yapabilmek için bebek radyant ısıtıcı ve NST cihazı gibi tüm tıbbi ekipmanlar mevcuttur. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kahta Devlet Hastanesi’nde TDL Odası Kuruldu

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