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  4. Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık yapan zanlılara göz açtırmıyor.Geçtiğimiz gün çapa makinesi çalınan vatandaşın çapası, 24 saat geçmeden bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık zanlıları da gözaltına alındı.Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlara göz açtırmıyor.

Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık yapan zanlılara göz açtırmıyor.
Geçtiğimiz gün çapa makinesi çalınan vatandaşın çapası, 24 saat geçmeden bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık zanlıları da gözaltına alındı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlara göz açtırmıyor. İlçede yaşanan hırsızlık vakalarına anında müdahale eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde hırsızları yakalayarak adalete teslim ediyor. Emniyetin titiz ve duyarlı davranışı, hırsızların korkulu rüyası olurken, vatandaşın da memnuniyetine neden oluyor. Tarla ve bahçesini sürmek için borçlanarak satın aldığı çapa makinesinin, hırsızlar tarafından çalındığını fark eden çiftçi A. Kaya, durumu emniyet müdürlüğüne bildirdi. Emniyet mensuplarının titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde çapa makinesine kavuşan Kaya, Emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Tarlamı ve bahçemi sürmek için borçlanarak bir çapa makinesi satın aldım. Dün bahçeye gittiğimde çapa makinemin çalındığını fark ettim ve emniyet mensuplarına durumu bildirdim. Allah kendilerinden razı olsunlar, daha aradan 24 saat geçmeden çapa makinemi bulup bana teslim ettiler. Haram para kazanıp, hırsızlığı meslek haline getirenler, başkasının alın terini bir çırpıda alıp götürebiliyorlar. Yazıktır-günahtır. Ancak, emniyet mensuplarımızın bu caydırıcı ve sonuç alıcı çabasını görünce bir vatandaş olarak çok sevindim. Başta Kahta İlçe Emniyet Müdürümüz Kenan Sertyalçın, Asayiş Büro Komiseri Ali Peldek olmak üzere tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

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Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
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