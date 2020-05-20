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Kahta hayvan bakım merkezine 1 ton mama desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.HAYTAP, Korona virüs salgını nedeniyle evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokaklarda yalnız kalan ve beslenme ihtiyacı artan sokak hayvanlarını unutmadı.HAYTAP tarafından gönderilen 1 ton mama, HAYTAP’ın Adıyaman Bölge Sorumlusu ve Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Arıtay’a teslim edildi.HAYTAP’a duyarlığından dolayı teşekkür den Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizdeki Hayvan bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi sık sık ziyaret ederek yakından takip eden ve bu zor süreçte sevimli dostlarımızı unutmayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ve sahada besleme çalışmalarına gönüllü destek veren Adıyaman Patiyaman ekibine duyarlılıklarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu

Kahta hayvan bakım merkezine 1 ton mama desteği

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.
HAYTAP, Korona virüs salgını nedeniyle evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokaklarda yalnız kalan ve beslenme ihtiyacı artan sokak hayvanlarını unutmadı.
HAYTAP tarafından gönderilen 1 ton mama, HAYTAP’ın Adıyaman Bölge Sorumlusu ve Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Arıtay’a teslim edildi.
HAYTAP’a duyarlığından dolayı teşekkür den Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizdeki Hayvan bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi sık sık ziyaret ederek yakından takip eden ve bu zor süreçte sevimli dostlarımızı unutmayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ve sahada besleme çalışmalarına gönüllü destek veren Adıyaman Patiyaman ekibine duyarlılıklarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu

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Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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