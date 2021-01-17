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Kahta Hayvan Barınağına Röntgen Cihazı Hibe Edildi

17.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Kahta Hayvan Barınağına Röntgen Cihazı Hibe Edildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde Röntgen Cihazı hibe edildi.Haytap & Koza Yönetim İşbirliğiyle, Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne hibe edilen Hasvet 838R Röntgen cihazı ile hayvanlar daha iyi tedavi edileleği belirtildi.Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi Veteriner İbrahim Arıtay, “Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz sorumlu Veteriner Hekimi ve Haytap Adıyaman Bölge sorumlusu Veteriner Hekim İbrahim Arıtay, Haytap Federasyonu & Koza Yönetim İşbirliğine, Malatya Haytap Bölge sorumlusu Filiz Yenier Erdem ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abuzer Karataş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Hayvan ve doğa sevgisinin önemine dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Vicdandan uzak, yüreğinde doğa ve hayvan sevgisi olmayanların, insanlığa hizmet noktasında da yeterli ve başarılı olamayacağı aşikardır.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde Röntgen Cihazı hibe edildi.
Haytap & Koza Yönetim İşbirliğiyle, Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne hibe edilen Hasvet 838R Röntgen cihazı ile hayvanlar daha iyi tedavi edileleği belirtildi.
Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi Veteriner İbrahim Arıtay, “Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz sorumlu Veteriner Hekimi ve Haytap Adıyaman Bölge sorumlusu Veteriner Hekim İbrahim Arıtay, Haytap Federasyonu & Koza Yönetim İşbirliğine, Malatya Haytap Bölge sorumlusu Filiz Yenier Erdem ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abuzer Karataş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Hayvan ve doğa sevgisinin önemine dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Vicdandan uzak, yüreğinde doğa ve hayvan sevgisi olmayanların, insanlığa hizmet noktasında da yeterli ve başarılı olamayacağı aşikardır. Barınağımızın önemli ihtiyaçlarından biri olan röntgen cihazını hibe eden Haytap & Koza Yönetim İşbirliğine belediyemiz ve tüm hayvan severler adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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