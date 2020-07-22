Kahta Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kurban Bayramı’na bir hafta kala Hayvan Pazarı’nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Kahta Hayvan Pazarı’nın yolunu tuttu.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Kurbanlıklar, Kahta ilçe merkezi ve bağlı köyler yanı sıra, Gerger ve Sincik’ten de pazara getiriliyor.

Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarlık yaptı. Bazı vatandaşlar, fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşarken, kimisi de hayvanın kilosunu tespit etmeye, yaşını anlamaya çalışıyor. Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar Bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 8 bin liradan başlayıp 17 bin liraya kadar çıkabiliyor. Hayvan Pazarı’nda bulunan özel veterinerler, belirli bir ücret karşılığında kurbanlıkların muayenesini yaparak kurbanlığın sağlıklı olup olmadığını alıcılara teyit ediyor.

Kurban Kesim Yerlerinde Koronavirüs Önlemleri

Kurban kesim yerlerini belirlendi. Kesim yerleri, Kahta Belediyesi’nce kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları için gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek. Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında kesim yerlerine gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere maske ve eldiven hazır bulundurulacak.

