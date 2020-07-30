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Kahta İHH bu bayramda da yetimleri güldürdü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yardımlarını sürdüren İnsani Yardım Vakfı (İHH) , yetimler için bayramlık kıyafet kampanyası düzenledi.Kahta İHH ve Kahta Gençlik Merkezi ile birlikte düzenlenen yardım organizasyonunda ilçedeki 165 yetime aileye ulaşıldığı öğrenildi.Hayırseverlerin desteğiyle Kahta’daki yetim ve yardıma muhtaç ailelere bayramlık kıyafet hediye ettiklerini belirten Kahta İHH Başkanı Mehmet Güllü Orman, sadece ilçede değil İHH olarak Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında anne-babasını kaybetmiş çocuklara bayram sevinci yaşattıklarını söyledi.Orman, “Kahta İHH ve Kahta Gençlik Merkezi ile birlikte yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım organizasyonu düzenledik.

Kahta İHH bu bayramda da yetimleri güldürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yardımlarını sürdüren İnsani Yardım Vakfı (İHH) , yetimler için bayramlık kıyafet kampanyası düzenledi.
Kahta İHH ve Kahta Gençlik Merkezi ile birlikte düzenlenen yardım organizasyonunda ilçedeki 165 yetime aileye ulaşıldığı öğrenildi.
Hayırseverlerin desteğiyle Kahta’daki yetim ve yardıma muhtaç ailelere bayramlık kıyafet hediye ettiklerini belirten Kahta İHH Başkanı Mehmet Güllü Orman, sadece ilçede değil İHH olarak Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında anne-babasını kaybetmiş çocuklara bayram sevinci yaşattıklarını söyledi.
Orman, “Kahta İHH ve Kahta Gençlik Merkezi ile birlikte yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım organizasyonu düzenledik. Hayırseverlerin desteği ile ilçemizdeki yetim ve yardıma muhtaç 165 ailelere bayram kıyafeti hediye ettik. Bir nebze de olsa onların sevincine ortak olmaya çalıştık. Tabi sadece ilçemizde değil, İHH olarak Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında anne-babasını kaybetmiş çocuklara bayram sevinci yaşatmaya çalıyoruz” diye konuştu

Kahta İHH bu bayramda da yetimleri güldürdü

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Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
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