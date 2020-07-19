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Kahta OSB’de yeni imar revizyonu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, yeni yatırımcıların yer talepleri karşılamak amacıyla daha önce planlanan İdari ve Sosyal Tesis alanlarının sanayi parsellerine dönüştürüldüğünü duyurdu.Yeni yatırımcıların yer taleplerinin karşılanamadığı ve yeni imar revizyonu ile 2 yatırımcı için yeni sanayi parselinin oluşturulduğunun kaydedildiği duyuruda şu ifadelere yer verildi, "Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgemizin I.

Kahta OSB’de yeni imar revizyonu

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, yeni yatırımcıların yer talepleri karşılamak amacıyla daha önce planlanan İdari ve Sosyal Tesis alanlarının sanayi parsellerine dönüştürüldüğünü duyurdu.
Yeni yatırımcıların yer taleplerinin karşılanamadığı ve yeni imar revizyonu ile 2 yatırımcı için yeni sanayi parselinin oluşturulduğunun kaydedildiği duyuruda şu ifadelere yer verildi, "Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgemizin I. etap sınırlarımız dahilinde bulunan sanayi parsellerinin tamamının yatırımcılara tahsis edilmiş olması ve II. etabımızın faaliyete alınmamış olması nedeniyle yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcıların yer talepleri karşılanamamaktaydı.
Organize Sanayi Bölgesi sınırlarımız dahilinde bulunan idari ve sosyal tesis alanımızın sanayi parseline dönüştürülmesi için hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan revizyon imar planı değişikliğimiz 26.06.2020 tarihinde onaylanmış olup 10.07.2020 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe girmiştir.
Kesinleşen imar planımız sonucunda 7.531,40 m2 ve 4.151,80 m2 büyüklüğünde iki adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Oluşturulan sanayi parsellerinin yatırımcılara tahsis edilebilmesi için 17.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar arsa talep başvuruları alınacaktır. Alınan başvurular arasından Yönetim Kurulu Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme neticesinde iki yatırımcımıza oluşturulan parsellerin tahsisi gerçekleştirilecektir.
Başvurular Kahta Kaymakamlığı 3. katta bulunan Kahta OSB Müdürlüğü’müze yapılacaktır. Kamuoyuna ilan olunur"

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