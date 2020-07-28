YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı

Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 40 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan Kahta Organize Sanayi Bölgesi’ne (Kahta OSB) düzenlenen törenle ilk doğal gaz verildi.Kahta OSB’deki bir tekstil firmasında düzenlenen doğal gaz meşale yakma töreniyle Kahta OSB’de ilk doğal gaz arzına başlandı.

Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 40 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan Kahta Organize Sanayi Bölgesi’ne (Kahta OSB) düzenlenen törenle ilk doğal gaz verildi.
Kahta OSB’deki bir tekstil firmasında düzenlenen doğal gaz meşale yakma töreniyle Kahta OSB’de ilk doğal gaz arzına başlandı. Doğal gaz arzının başlamasıyla birlikte enerji maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlanacağını kaydeden Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, yatırımcılara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kahta OSB’de 55 sanayi parselin bulunduğunu belirten Kaymakam Saadettin Doğan, “Kahta OSB her geçen gün istihdam ve yatırım kapasitesi büyüyen önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bugün itibariyle elli beş sanayi parselinin tahsisleri gerçekleştirildi. Bunların otuz sekizinde hali hazırda üretim gerçekleştiriliyor ve toplamda 2 bin 475 kişinin istihdamı sağlanıyor. Her geçen gün bu potansiyelin artacağını değerlendiriyoruz. Yönetim Kurulu olarak yatırımcılarımızın en önemli taleplerinden bir tanesi olan doğal gazı da bugün itibariyle Organize Sanayi Bölgemizi kavuşturmuş bulunmaktayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapan iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanacağına inanıyoruz. Yapılan bu yatırımın Organize Sanayi Bölgemize, Kahta’mıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sembolik olarak yakılan meşaleler ile Kahta OSB’ye doğal gaz hizmeti verilmeye başladı.
Avcı Tekstil Firmasından düzenlenen törene Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı ve OSB Başkan Vekili İbrahim Yusuf Turanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Çelik, Mustafa Kandemir ve doğal gaz firması yetkililerinin katıldı.

Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.