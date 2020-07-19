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Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde TFF yetkilileri tarafından Atatürk Stadyumu’nun 3.

Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde TFF yetkilileri tarafından Atatürk Stadyumu’nun 3. Lig kriterlerine uygunluk incelemesi yapıldı.
Yeni sezonda 3. Ligde mücadele edecek olan Kahta 02 Spor karşılaşmaları kendi ilçesinde oynamak üzere TFF’ye başvuruda bulundu.
TFF yetkililerinin Kahta Atatürk Stadyumunda 3. Lig maçlarının oynanabileceğine dair olumlu karar vermesi durumunda Kahta 02 Spor müsabakaları kendi ilçesinde oynayabilecek.
TFF Bölge Temsilcisi Yılmaz Yücekaya’nın gerçekleştirdiği uygunluk incelemesini Kaymakam Saadettin Doğan, Gençlik, Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Kahta 02 Spor Kulüp Başkanı Musa Yıldırım takip etti.
TFF yetkililerinin hazırladığı rapora göre nihai kararın TFF tarafından yaklaşık 15 gün içerisinde duyurulacağı öğrenildi.

Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

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