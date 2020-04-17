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Kahta’da 10 bin koruyucu maske üretimine başlanıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri el ele vererek koruyucu maske üretimine başladı.Giyim Üretim Teknoloji Bölümü öğrencileri ve Bölüm Şefi Öğretmen Esra Altay, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara destek olarak korucu maske üretiyor.Hayırsever bir iş adamının sağlamış olduğu malzemelerle koruyucu maske üretimine başlayan öğrenciler, 10 günde 10 bin maske üretmeyi hedefliyor.Üretilen maskelerin başta sağlık kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere vatandaşlara Kahta Kaymakamlığı gözetiminde ücretsiz bir şekilde dağıtımı sağlanacak.Kahta halkının sağlıklı bir şekilde bu süreci atlata bilmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu maske üretimi çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Okul Müdürü Enver Yılanlı, ilk etapta 10 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ve daha fazlasını üretmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Koruyucu maske üretimi yaparak korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara destek veren öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Saadettin Doğan, “Ülke olarak zor günler yaşıyoruz fakat daha öncede olduğu gibi bu imtihandan da halkın birlik ve beraberliği ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri el ele vererek koruyucu maske üretimine başladı.
Giyim Üretim Teknoloji Bölümü öğrencileri ve Bölüm Şefi Öğretmen Esra Altay, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara destek olarak korucu maske üretiyor.
Hayırsever bir iş adamının sağlamış olduğu malzemelerle koruyucu maske üretimine başlayan öğrenciler, 10 günde 10 bin maske üretmeyi hedefliyor.
Üretilen maskelerin başta sağlık kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere vatandaşlara Kahta Kaymakamlığı gözetiminde ücretsiz bir şekilde dağıtımı sağlanacak.
Kahta halkının sağlıklı bir şekilde bu süreci atlata bilmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu maske üretimi çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Okul Müdürü Enver Yılanlı, ilk etapta 10 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ve daha fazlasını üretmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Koruyucu maske üretimi yaparak korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara destek veren öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Saadettin Doğan, “Ülke olarak zor günler yaşıyoruz fakat daha öncede olduğu gibi bu imtihandan da halkın birlik ve beraberliği ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda öğrencilerimizin çalışması çok önemli ve takdire şayan” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Saadettin Doğan’ın ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Okul Müdürü Enver Yılanlı eşlik etti.

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