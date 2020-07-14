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Kahta’da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Kahta’da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Başkan Turanlı, “Halkımızın 15 Temmuz günü toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanması için karar aldık. 15 temmuz’da toplu taşıma ücretsizdir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu

Kahta’da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım

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Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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