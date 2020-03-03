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Kahta’da binlerce genç şehit ve gaziler için yürüdü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde binlerce genç, Barış Kalkanı operasyonunda şehit ve gazi olan askerler için Türk Bayrağıyla yürüyüş yaptı.Kahta Diyarbakır Karayolu Kavşağında toplanan gençler, ellerindeki Türk Bayrağı ile Kahta 100.

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde binlerce genç, Barış Kalkanı operasyonunda şehit ve gazi olan askerler için Türk Bayrağıyla yürüyüş yaptı.
Kahta Diyarbakır Karayolu Kavşağında toplanan gençler, ellerindeki Türk Bayrağı ile Kahta 100. Yıl Parkına doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla yürüyen gençlere vatandaşlarda destek verdi. Kahta 100. Yıl parkında toplanan gençler, burada şehit yakınlarına başsağlığı dilerken yaralanan askerler için ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Burada bulunan gençlere basın açıklamasını gençlerden Harun Saray(16) okudu. Harun Saray basın açıklamasında Türkiye’nin menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu belirterek düşmana korku, dosta ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Program, şehitler için okunan dualar ile sona erdi.

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