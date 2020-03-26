YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da dezenfekte çalışmaları son sürat

Kahta’da dezenfekte çalışmaları son sürat

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 13:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmaları aksamadan devam ederken, diğer taraftan sahadaki çalışmalarını da sürdürüyor.Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Belediyesi olarak virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ilçenin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.Başkan Turanlı, “Kahta ilçesinde yıllardır boyanmayan ve ilçe görüntüsüne yakışmayan kavşak ve orta refüj bordür taşları belediye çalışanları tarafından beyaz ve sarı renklere boyanıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmaları aksamadan devam ederken, diğer taraftan sahadaki çalışmalarını da sürdürüyor.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Belediyesi olarak virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ilçenin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Başkan Turanlı, “Kahta ilçesinde yıllardır boyanmayan ve ilçe görüntüsüne yakışmayan kavşak ve orta refüj bordür taşları belediye çalışanları tarafından beyaz ve sarı renklere boyanıyor. İlçe merkezindeki refüjlerde çimleme ve fidan dikim çalışmasının ardından refüj ve kavşak bordür taşlarında yapılan boyama çalışmasıyla birlikte ilçeye modern ve estetik güzelliği sağlanmaya çalışıyoruz. Pırıl pırıl modern ve bakımlı bir ilçe görünümü sağlamak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:38
İkindi
16:07
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Alev Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
İzci Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.