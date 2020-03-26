Kahta’da dezenfekte çalışmaları son sürat

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmaları aksamadan devam ederken, diğer taraftan sahadaki çalışmalarını da sürdürüyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Belediyesi olarak virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ilçenin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Turanlı, “Kahta ilçesinde yıllardır boyanmayan ve ilçe görüntüsüne yakışmayan kavşak ve orta refüj bordür taşları belediye çalışanları tarafından beyaz ve sarı renklere boyanıyor. İlçe merkezindeki refüjlerde çimleme ve fidan dikim çalışmasının ardından refüj ve kavşak bordür taşlarında yapılan boyama çalışmasıyla birlikte ilçeye modern ve estetik güzelliği sağlanmaya çalışıyoruz. Pırıl pırıl modern ve bakımlı bir ilçe görünümü sağlamak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

