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Kahta’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar çatı ve tabelaları uçururken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.Kahta ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar çatı ve tabelaları uçururken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Kahta ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar ilçedeki iş yeri tabelalarına zarar verip bazı evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle uçan iş yeri tabelaları ile çatı parçaları yollara ve park halindeki araçların üzerine savruldu.
Uçan parçalar nedeniyle yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

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İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
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