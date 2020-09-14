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Kahta’da ilköğretim haftası kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim haftası kutlandı.Kahta Kaymakamlığı Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun ile az sayıda personel katıldı.Yeni eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, eğitime uzaktan eğitim ve İlkokul 1.

Kahta’da ilköğretim haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim haftası kutlandı.
Kahta Kaymakamlığı Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun ile az sayıda personel katıldı.
Yeni eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, eğitime uzaktan eğitim ve İlkokul 1. sınıfların ile okul öncesi öğrencilerinin yüz yüze eğitimi ile başladığını söyledi.
Okullarda yeni tip korona virüsüne karşı tedbirlerinin alındığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Bu yıl eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan sadece çocuklarımız değil. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımızdır. Bu süreçte çocuklarımızın heyecanına ve coşkusuna hep birlikte ortak olacağız. Salgının ilk günlerinden itibaren bakanlığımızca eğitimin aksamaması için gerekli önlemler alındı ve bu tedbirler uygulandı. Bizlerde yeni eğitim öğretim yılında okullarımızı güvenli bir şekilde açma hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.

Kahta’da ilköğretim haftası kutlandı

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