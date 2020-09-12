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Kahta’da maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini artırdı.

Kahta’da maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.
Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini artırdı. Sosyal mesafe ve maske denetimi yapan polis ekipleri, denetimlere uymayan vatandaşlara ise ceza kesti.
Kahta-Diyarbakır yolu ve Mustafa Kemal Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri yayaların yanı sıra durdukları otomobil ve motorlu araçlarda maske takmayan sürücülere maske takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak idari para cezası uyguladı.
Kahta’da düzenli olarak yapılan denetimlerde maskesini yanlış takan veya maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından ceza yazılırken, maskesini takmayan vatandaşların ise polis ekiplerini görünce yollarını değiştirdikleri dikkat çekti.

Kahta’da maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi

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Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
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