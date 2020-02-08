Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Kahta Diyarbakır Karayolu Necmettin Erbakan Parkı civarında meydana geldi. Engin Karaçalı yönetimindeki 09 YK 604 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



