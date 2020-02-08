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Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza Kahta Diyarbakır Karayolu Necmettin Erbakan Parkı civarında meydana geldi.

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Kahta Diyarbakır Karayolu Necmettin Erbakan Parkı civarında meydana geldi. Engin Karaçalı yönetimindeki 09 YK 604 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

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İkindi
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Akşam
18:04
Yatsı
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Erkan Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
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