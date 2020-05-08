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Kahta’da önce yaya görselli çizgi çalışması başlatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolaysıyla ‘Önce Yaya’ görselleri çizdi.Kahta Belediyesi tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan ‘Önce Yaya’ görselleri ilçe merkezinde bulunan yaya geçitleri önüne çizildi.

Kahta’da önce yaya görselli çizgi çalışması başlatıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolaysıyla ‘Önce Yaya’ görselleri çizdi.
Kahta Belediyesi tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan ‘Önce Yaya’ görselleri ilçe merkezinde bulunan yaya geçitleri önüne çizildi. Trafik ve zabıta ekipleri, kısa süreliğine Mustafa Kemal Caddesini trafiğe kapatıp, farkındalık oluşturmak için cadde üzerinde bulunan bütün yaya geçitlerinin önüne ‘Önce Yaya’ yazdı.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolaysıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için, ‘Önce Yaya’ görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve okul yollarında yaya geçitlerinde çizdik. Belediye ekiplerimiz tarafından önce yaya şablonu yol üzerine yerleştirilerek boyandı. Bu yazıyı gören sürücülerimiz daha dikkatli olmaları ve yaya geçitlerinde yaya olduğu zaman önceliği yayaya vermeleri gerektiğini, bu resimli yazılarımızı yazarak sürücülerimizi daha duyarlı hale getirmiş olacağız” dedi.

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Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
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