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Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye bilgiye göre, Mehmet Sait Dağ (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İlçeye bağlı Koçtepe Köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Dağ ile araç bulunan Semra Dağ (32), Beyza Dağ (3) ve Rahime Dağ (67) yaralandı.

Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye bilgiye göre, Mehmet Sait Dağ (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İlçeye bağlı Koçtepe Köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Dağ ile araç bulunan Semra Dağ (32), Beyza Dağ (3) ve Rahime Dağ (67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı

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Ankara Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
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