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  4. Kahta’da sağlıkta çıta yükseliyor

Kahta’da sağlıkta çıta yükseliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite değerlendirmesinde 100 üzerinden 96,91 puan aldı.Kahta Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinde 2019 yılında yüzde 96,91 oranında başarı sağlayarak, kalite çıtasını zirveye taşıdı.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi Adıyaman’da tamamlandı.

Kahta’da sağlıkta çıta yükseliyor

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite değerlendirmesinde 100 üzerinden 96,91 puan aldı.
Kahta Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinde 2019 yılında yüzde 96,91 oranında başarı sağlayarak, kalite çıtasını zirveye taşıdı.
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi Adıyaman’da tamamlandı. Kahta Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı değerlendiricileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alarak başarıya imza attı.
Kaliteyi bir adım daha öteye taşıdıklarını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, bu başarının ekip ruhu ile sağlandığını söyledi.
Başhekim Dost, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“2019 sağlıkta kalite değerlendirmeleri programı kapsamında bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından hastanemizde yapılan kalite değerlendirmesinde 96,91 puan alarak kalite çıtamızı yükselttik. Tabii bu değerlendirmeler, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve kalite kültürünün geliştirilmesi ile sağlıkta kalite hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çok önemli bir yere sahip. Bizim de amacımız bu sürdürülebilirliği sağlamak. Hastanemizdeki sağlık hizmetlerini kalite standartları çerçevesinde ve özenle sunan kalite çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her türlü talebimizle yakından ilgilenen ve destek veren Milletvekillerimize ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürü borç bilirim.” dedi.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
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