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Kahta’da sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ilçede yapılan hizmetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Korona virüse karşı etkili bir çalışma yürüttüğünü belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, aynı zamanda da sosyal sorumluluk projelerine de hız verdiğini söyledi.

Kahta’da sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ilçede yapılan hizmetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Korona virüse karşı etkili bir çalışma yürüttüğünü belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, aynı zamanda da sosyal sorumluluk projelerine de hız verdiğini söyledi. Başkan Turanlı, “Korona virüse karşı etkili bir çalışma yürüten Belediyemiz, her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Halkımızın sağlığını korumak için yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımız ile vatandaşlarımızın temas edebileceği alanlar, ekiplerimiz tarafından büyük bir özenle dezenfekte edilmektedir. Tabii bu zorlu süreçte hizmetlerimizi de aksatmadan, sahadaki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Korona virüsü ile mücadelemizi sürdürürken, sosyal sorumluluk projelerimize de hız vererek genç kardeşlerimize ‘Evde Kal Kitap Oku’ kampanyasını başlattık. Büyüklerimiz bir değerdir, evde kalan büyüklerimize gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Esnaflarımıza ve toplu kulanım yerlerine maske dağıtımına devam ediyoruz. Allah’ın izniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de etkilendiği bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız. Yine eski günlerdeki gibi birbirimizle kucaklaşacak ve hasret giderecek güzel günlerimiz olacak inşallah. Allah bizi, hizmet için çıktığımız bu yolda, halkımıza mahcup bırakmasın" diye konuştu

Kahta’da sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

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