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Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kahta Ziraat Odası çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleştirilen tarım sigortası ile ilgili toplantıda, tarım sigortasındaki 2020 yılı yenilikleri ve işleyişi hakkında Kahta’da ki üreticilere bilgi verildi.Toplantıya Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can ve personelleri, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Kahta Badem Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı yaptığı açılış konuşmasında, tarım sigortalarıyla ilgili gerekli bilginin alınarak poliçelerin buna göre yapılmasını gerektiğini dile getirdi.Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, katılımcılara Adıyaman genelinde TARSİM yapan çiftçi sayısı toplam tutar ve çiftçiye ödenen TARSİM sigorta tazminatları hakkında bilgi verdi.Daha sonra TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzman Muharrem Ünal konuyla ilgili bilgi verdi.

Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kahta Ziraat Odası çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleştirilen tarım sigortası ile ilgili toplantıda, tarım sigortasındaki 2020 yılı yenilikleri ve işleyişi hakkında Kahta’da ki üreticilere bilgi verildi.
Toplantıya Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can ve personelleri, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Kahta Badem Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.
Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı yaptığı açılış konuşmasında, tarım sigortalarıyla ilgili gerekli bilginin alınarak poliçelerin buna göre yapılmasını gerektiğini dile getirdi.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, katılımcılara Adıyaman genelinde TARSİM yapan çiftçi sayısı toplam tutar ve çiftçiye ödenen TARSİM sigorta tazminatları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzman Muharrem Ünal konuyla ilgili bilgi verdi.

Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Aslan Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
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