Kahta’da temizlik seferberliği başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte önemi daha da artan kentin temizliği için tüm ekiplerini seferber etti.

Belediye ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarını artırdı. Daha modern ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelinde çok yönlü temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaz ayının gelmesi ile birlikte temizlik ve bakım çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Temizlik çalışmalarının kalıcı olmasının, halkın çevreye duyarlılığı ile mümkün olacağına dikkat çeken Başkan Turanlı, “Temiz ve sağlıklı çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Gece gündüz demeden temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İtfaiye ekipleri tarafından gece tamamen boşalan ana caddelerimiz bir hafta içinde tüm caddelerimiz bitirilmesi kaydıyla her gece bir ana caddemiz ve kaldırımlar dahil yıkanıyor. İlçemiz genelinde kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturan moloz ve çöplerin temizlenmesine önem veriyoruz. Bizim halkımızdan isteğimiz temizlik çalışmalarımıza destek vermeleri ve çevreyi kirletmemeleridir. Bu ilçe hepimizin. Geleceğe daha temiz bir Kahta bırakmak için hep birlikte özen göstermeliyiz. En güzel temizlik kirletmemektir” diye konuştu

