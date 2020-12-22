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Kahta’da yeşillendirme çalışmaları devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.12.2020 09:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ilçe merkezindeki yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol boyundaki orta refüj, kavşak ve parklardaki yabani otlar temizlenirken, ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor.Yaz aylarında sil baştan yenilenerek Kahta halkının hizmetine sunulan Filistin Caddesi güzel bir görünüme kavuşurken, alt yapı çalışması tamamlanan orta refüjde ise peyzaj çalışması başlatıldı.‘Daha Yaşanılabilir Çevre, Daha Yaşanılabilir Kahta’ için ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Emeği geçen, bu güzelliklerin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm çalışanlarımıza, yeşilin korunması ve kollanmasında duyarlılık sahibi tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ilçe merkezindeki yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol boyundaki orta refüj, kavşak ve parklardaki yabani otlar temizlenirken, ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor.
Yaz aylarında sil baştan yenilenerek Kahta halkının hizmetine sunulan Filistin Caddesi güzel bir görünüme kavuşurken, alt yapı çalışması tamamlanan orta refüjde ise peyzaj çalışması başlatıldı.
‘Daha Yaşanılabilir Çevre, Daha Yaşanılabilir Kahta’ için ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Emeği geçen, bu güzelliklerin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm çalışanlarımıza, yeşilin korunması ve kollanmasında duyarlılık sahibi tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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