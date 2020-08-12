YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bozulan cadde ve sokaklar, yeniden düzenleniyor.Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak asfalt ve taş yama çalışmalarına başladı.Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikli olarak elektrik, telefon, içme suyu, alt yapı kanalizasyon ve internet hatlarının yer altına alınması ve özellikle de doğalgaz hatlarının döşenmesi sonucu bozulan yollara müdahalede bulunarak yama çalışması gerçekleştiriyor.Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin Güney uç noktası Şeyh Baba Mahallesinden başlayarak kuzey uç noktası Yavuz Selim Mahallesine kadar yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor.

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bozulan cadde ve sokaklar, yeniden düzenleniyor.
Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak asfalt ve taş yama çalışmalarına başladı.
Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikli olarak elektrik, telefon, içme suyu, alt yapı kanalizasyon ve internet hatlarının yer altına alınması ve özellikle de doğalgaz hatlarının döşenmesi sonucu bozulan yollara müdahalede bulunarak yama çalışması gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin Güney uç noktası Şeyh Baba Mahallesinden başlayarak kuzey uç noktası Yavuz Selim Mahallesine kadar yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Taş yama, asfalt yama, sathi kaplama ve alt yapı 4 ayrı ekiple çalışmalarını yürüten ekiplerimiz önceden tespitini yaptığı ve mahalle muhtarlarında taleplerini alarak bozuk yolları hızla onarıyor. Asfalt yama ve yol onarım yapan ekiplerimiz, öncelikli olarak yollardaki bozuk yerleri keserek yama için uygun hale getiriyor, daha sonra bozuk yerleri sıcak asfaltla kaplayarak onarıyor. İnşallah Kışa girmeden kısa zamanda ilçemizde ulaşımın verimliliğini aksatan yerlerin iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:31
Yatsı
20:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ertaş Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İkamet hırsızı tutuklandı

İkamet hırsızı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.