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Kahta’daki öğrencilere trafik eğitimi verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Kahta Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi semineri verdi.Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Kasım Pınar, ilkokul öğrencilerine, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Adıyaman’ın Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Kahta Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi semineri verdi.
Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Kasım Pınar, ilkokul öğrencilerine, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Sunumuna trafiğin tanımını yaparak başlayan Polis Memuru Kasım Pınar, trafik kazalarının oluş şekilleri hakkında bilgiler verdi. Polis Memuru Kasım Pınar, trafik genel kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanma, araçta güvenli yolculuk konularında da eğitim verdi.
Seminerin sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kartı ve düdük dağıtıldı.

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