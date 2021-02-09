Kahta’dan Suriye’ye 4 Tır kömür yardımı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği organizesinde Adıyaman Gönüllüleri’nin destekleriyle Suriye’deki yardıma muhtaç insanlara 4 Tır kömür yardımı yapıldı.

Kahta İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere 4 Tır kömür yardımı yapıldı.

Ülke genelinde yapılan yardımların yanı sıra sınırlarımız dışındaki yardıma muhtaç insanlara da yardım eli uzattıklarını belirten Kahta İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği Başkanı Murat Aksakallı, “Dernek olarak her nerede olursa olsun tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmaktayız. Adıyaman Gönüllülerimizin destekleriyle Suriye’de kış şartlarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için hazırladığımız 4 tır dolusu kömürü Hatay Yayladağ Sınır Kapısı’ndan Kızılay ve AFAD yetkililerine teslim ettik. Adıyaman gönüllülerinin destekleriyle teslim ettiğimiz yardımlar, Suriye’de görev yapan Kızılay ve AFAD yetkilileri tarafından bölgedeki yardıma muhtaç kardeşlerimize dağıtılmak üzere yola çıktı. Maddi ve manevi katkılarından dolayı dernek olarak tüm Adıyaman gönüllülerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarından dolayı kendilerinden razı olsun” dedi.

