YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kahtalı: “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir”

Kahtalı: “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir”

MALATYA HABERLERİ  | 31.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP’lileri eleştirerek, “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir” dedi.CHP’li Fikri Sağlar’ın, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" açıklamasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “28 Şubat’ta başörtülü kadınlarımıza yönelik yapılan ayrımcılığın günümüzde tekrar nüksetmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.CHP’li Sağlar’ın, 28 Şubat olayları ile ilgili Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu ’Sözüm Var’ programında dile getirmiş olduğu, "Kendimden söylemek istiyorum.

Kahtalı: “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP’lileri eleştirerek, “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir” dedi.
CHP’li Fikri Sağlar’ın, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" açıklamasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “28 Şubat’ta başörtülü kadınlarımıza yönelik yapılan ayrımcılığın günümüzde tekrar nüksetmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP’li Sağlar’ın, 28 Şubat olayları ile ilgili Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu ’Sözüm Var’ programında dile getirmiş olduğu, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine tepki gösteren Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bu zihniyet, 28 Şubat’ta başörtülü kadınlarımıza uzanan ellerle aynı zihniyettir. CHP zihniyeti, Müslümanlıkla yoğurulmuş bu vatanı; ezansız, kitapsız ve inançsız yetiştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Başörtülü kadınlarımıza yönelik olarak yaptıkları çirkin söylemleriyle milletimizin kutsallarını hiçe saymaktadır. Bizler bu söylemlerin daima karşısında durarak milletimizle beraber bu zihniyete gereken cevabı vereceğiz. Başörtülü kadınlarımıza uzanan ellere asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Kumsal Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.