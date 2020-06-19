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Kahtalı çiftçilere Balıkesir’de uygulamalı eğitim

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Kahta Ziraat Odası Başkanlığı ile beraber yürüttüğü proje kapsamında Balıkesir’in Burhaniye’ye ilçesine teknik gezi düzenlendi.GAP İdaresi Başkanlığı tarafından da desteklenen “Alternatif ürün olarak sanayiye yönelik şeker otu bitkisinin yetiştirilmesi projesi” kapsamında çiftçilere Balıkesir’de uygulamalı eğitim verildi.Teknik gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Adıyaman çiftçileri olarak tütüne alternatif olarak arayış içindeydik.

Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Kahta Ziraat Odası Başkanlığı ile beraber yürüttüğü proje kapsamında Balıkesir’in Burhaniye’ye ilçesine teknik gezi düzenlendi.
GAP İdaresi Başkanlığı tarafından da desteklenen “Alternatif ürün olarak sanayiye yönelik şeker otu bitkisinin yetiştirilmesi projesi” kapsamında çiftçilere Balıkesir’de uygulamalı eğitim verildi.
Teknik gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Adıyaman çiftçileri olarak tütüne alternatif olarak arayış içindeydik. Bu yıl Adıyaman Üniversitemizle birlikte Kahta ilçemizde 20 dönüm alanda şeker otu denemesi yaptık. Şeker otu geleceği olan bir bitki. Biz bunu Adıyaman ilinde daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesinin Stevia projesi kapsamında şeker otu, tıbbi ve aromatik bitkilerin ve zeytinin üretimi, pazarlanması, işlenmesi ile ilgili işbirliği yapılmasında konusunda Adıyaman Üniversitemizle ortaklaşa Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Gökhan Büyük, 11 çiftçi 5 teknik elemanın katılımında Balıkesir İli Burhaniye ilçesine teknik gezi düzenledik. Bizler için oldukça verimli bir gezi oldu. Gezimizde şeker otunun nasıl üretildiğini nasıl pazar bulduğunu öğrendik. Bu gezi süresince Burhaniye Şeker Otu Derneği başkanı Selahattin Güvenç, Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, BAÇEM Mühendislerinden Uğur Binbir, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’a gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Gökhan Büyük, oda üyeleri ve teknik elemanlarından oluşan 16 kişilik heyetin katıldığı gezide, Burhaniye Çoruk yolundaki Selahattin Güvenç’e ait Stevia tarlası, fide üretim tesisleri ve Balıkesir Büyükşehir Çifti Eğitim Merkezi de ziyaret edildi.

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