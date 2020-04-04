YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek

Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek geldi.Kahta’da esnaflık yapan Karakuş kardeşler, 50 bin TL ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına, 50 bin TL de Kahta’daki yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için Kahta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na verilmek üzerer toplamda 100 bin TL bağışta bulundu.Karakuş kardeşler, Barış Kalkanı döneminde de İHA ve SİHA teknolojisinde kullanılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfı’na yine 100 bin TL bağışta bulunmuşlardı.Yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Karakuş kardeşlerden Metin Karakuş, “Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına 50 bin TL ve ayrıca Kahta’daki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Kaymakamlık nezdinde Sosyal Yardımlaşma Vakfına da 50 bin liralık kumanya bağışında bulunduk.

Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek geldi.
Kahta’da esnaflık yapan Karakuş kardeşler, 50 bin TL ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına, 50 bin TL de Kahta’daki yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için Kahta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na verilmek üzerer toplamda 100 bin TL bağışta bulundu.
Karakuş kardeşler, Barış Kalkanı döneminde de İHA ve SİHA teknolojisinde kullanılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfı’na yine 100 bin TL bağışta bulunmuşlardı.
Yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Karakuş kardeşlerden Metin Karakuş, “Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına 50 bin TL ve ayrıca Kahta’daki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Kaymakamlık nezdinde Sosyal Yardımlaşma Vakfına da 50 bin liralık kumanya bağışında bulunduk. Daha önce Barış Pınarı Harekatı döneminde İHA ve SİHA teknolojisinde kullanılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfı’na 100 bin TL bağışta bulunmuştuk. Ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Korona virüs salgınıyla başlayan bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısına kayıtsız kalmamak ve milletimizin bu zor gününde yanında durmak için kazandıklarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşıyoruz.
Sorumluluk sahibi bu millet var oldukça aşamayacağımız engel yoktur. Her dönemde ve her şartlarda imkanlarımız elverdikçe devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Duyarlılıklarından dolayı Karakuş kardeşlere teşekkürler eden Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “Kahta Organize Sanayi Bölgesi’nde susam işletmesi ile şehir merkezinde Pastane ve tatlı salonu işleten Engin, Ahmet ve Metin Karakuş kardeşler bu zor günlerde elini taşın altına koyarak devletine ve milletine sahip çıktılar, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Eğitim Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Çiğköfteden doğum günü pastası

Çiğköfteden doğum günü pastası

Tiyatro topluluğuna oyuncular seçiliyor

Tiyatro topluluğuna oyuncular seçiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.