Kahtalı’dan Cumhur ittifakı vurgusu

Milletvekilleri Kahtalı, Hekimhan ilçesinde esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kahtalı, Kaymakamlık ile AK Parti Hekimhan ilçe Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhur ittifakında bir sorun olmadığını belirterek, “Devletimize, Bayrağımıza, Ezanımıza sahip çıkma anlamında birlik ve beraberliklerini gösteriyoruz. Yerele de bunları yansıyor. Cumhur ittifakı güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor “ İfadelerini kullandı.,

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, Cumhur ittifakının aleyhindeki yorumlara tepki gösterdi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimhan İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, “ Birlikteliği beraberliği daha da ilerletmek ve daha da geliştirmek adına bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Hekimhan ilçemize en güzel hizmet yapabilmek için gayret içerisindeyiz. Ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise yaptıkları ziyaretlerle vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini bildirerek, “ Teşkilatımız ziyaret ettik daha sonra esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. Hekimhan İlçe kaymakamlığına atan Muhammed Öztaş’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. İlçemize hizmet ediyor. Bizler siyaset kurumu olarak Malatya’mızda özellikle AK Parti olarak Allah şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hemşerilerimizin sevgisi var. Bizlerde oradan aldığımız güçle Hekimhan ve Malatya’mıza hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hekimhan’da bin’in üzerindeki insanımıza iş sağlanacak”

Hekimhan ilçesinin maden bakımlarından dolayı çok zengin olduğunu hatırlatan Kahtalı, “Önümüzdeki dönem içerisinde er demir maden 3 milyarlık yatırım yapacak. Hekimhan ilçemize yatırım yapacaklar. Bin üzerindeki insanlarımıza iş imkanı sağlanacak. Hekimhan ilçemize ekonomi anlamında gelir imkanı sağlanacak. Bizi Hekimhan ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlere devam ediyoruz. Gerek büyük şehir ve devlet olarak yapmış olduğumuz yatırımlar gölet tünel yatırımlarımız ve yollarımız hastanelerimiz yatırımlarımız devam ediyor. Hiçbir zaman Hekimhan ilçemizin eksiğini bırakmıyoruz. Tüm vekil ve AK Parti teşkilatlarımızla beraber Hekimhan ilçesindeyiz. Doğal gaz imzaları atıldı. Bu sene doğal gaz firmasıyla Malatya Büyükşehir Belediyemiz birlikte çalışarak burada alt yapı yapısıyla beraber başlamış olacağız. Hekimhan ilçemiz doğal-gazla tanıştırmış olacağız. İnşallah burada yaşayan vatandaşlarımız rahat ve konforlu yaşayabilmesi için gayret edeceğiz" şeklinde konuştu

Daha sonra Kahtalı ve beraberindekiler Kuluncak ilçesine geçti. Kuluncak ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kahtalı, esnaflara ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kahtalı, MHP Milletvekili Fendoğlu ile karşılaştı

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile de karşılaştı. Kahtalı ve Fendoğlu, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’i ziyaret etti. Fendoğlu yorumlara tepki gösterdi

Ziyaret konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili yapılan yorumlara temas etti. Fendoğlu, “Türkiye gündeminde başkanlık sistemiyle ilgili, edepsiz yorumlar yapılıyor. Bunların cevabını inanıyorum ki Türk milleti sandıkta tekrar verecektir. Bu gün Cumhur ittifakının varlığıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak ettiği yönetim şekline kavuşmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli zaten 2023 yılını adayını da belirledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP ‘nin başkan adayıdır bunda kimsenin aklında şüphe getirmemesi için önceden ilan edilmiştir. Bu gün programlara ve televizyon kanalarına baktığımız zaman Cumhur ittifakında bir çatlak varmış gibi gündeme yapıyorlar. Onursuz bir şekilde yorumlar yapılıyor ve algı yapıyorlar bu algılara inanmayın” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ile burada karşılaştık. Cumhur ittifakının gücünü gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gösteriyoruz. Yerelde vekillerimizle beraber kardeşliğini gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte kardeşlik hukuku içerisinde vatanımızın daha iyi şartlarda terörden arındırılması için ittifak yapılıyor. Milletimize hizmet anlamında en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Devletimize, Bayrağımıza, Ezanımıza sahip çıkma anlamında birlik ve beraberliklerini gösteriyoruz. Yerele de bunları yansıyor. Cumhur ittifakı güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor “ diye konuştu.

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