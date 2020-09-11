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Kahtalı’dan Kızılay’a ikinci dönem de destek

MALATYA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez atanan Prof.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ikinci dönemde desteklerinin süreceğini belirtti.
Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı, parti yöneticileriyle birlikte ziyaret edip ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti.
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kahtalı’ya dört yıllık ilk dönemimde güçlü destekleri ve katkıları için teşekkür ederek, “ İkinci dönemimde de, üniversitemizdeki çalışmalarımıza güçlü desteklerinin devam edeceğinden eminim.
Akademik ve idari personeliyle huzurlu, üniversite şehir iş birliği ile güçlü geçirdiğimizi düşünüyorum. İkinci dönemimde de, başta sağlık olmak üzere bilim çıtasını yükseltmek, eğitimin yanında, bilimsel çalışma, teknolojik inovasyon çalışmalarımızı daha yükseklere çıkarmak için çaba göstereceğimizi ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Kahtalı da, “Hocamızın rektörlük görevine getirilmesinden sonra üniversitemizin varlığından haberdar olduk. Kaynaşma bakamından önemli çalışmalar yaptı. Hocamızın üniversitemizin başında olması bir şanstır. Akademik çalışmalar ve üniversitenin fiziki çalışmaları bakımından önemli çalışmalar yaptı. Bundan sonraki süreçte de gerek Malatya’mız ve gerekse üniversitemiz için ne geriyorsa yapmaya hazırız. İkinci dönemde de desteğimiz devam edecektir” dedi.
Kahtalı, “Bugüne kadar, kulak burun boğaz uzmanı olduğundan 20 bin’e yakın ameliyata girmiş, sıkıştığımızda daraldığımızda her zaman yanımızda olmuş kıymetli hocamızın yeni döneminde de başarılar diliyoruz. İkinci dönemde de başarılarının süreceğinden eminiz. Tekrar atadığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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