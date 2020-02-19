YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kahvaltı neden önemli?

Kahvaltı neden önemli?

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Diyetisyen Salih Gürel, kahvaltının önemi hakkında bilgi verdi.Diyetisyen Salih Gürel, “Gece boyunca aç kalan vücudunuz güzel bir kahvaltıyı hak ediyor.

Kahvaltı neden önemli?

Diyetisyen Salih Gürel, kahvaltının önemi hakkında bilgi verdi.
Diyetisyen Salih Gürel, “Gece boyunca aç kalan vücudunuz güzel bir kahvaltıyı hak ediyor. Neden mi? Çünkü ; akşam yemeği ile sabah arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde vücut besinlerin tümünü kullanır. Öğünler içinde en önemlisi ve harcadığımız enerjinin anahtarı sabah kahvaltısıdır. Kalktıktan sonra en geç iki saat içerisinde kahvaltı yapılmalıdır. Böylece hem gerekli olan enerjiyi elde edebilir hem de günün büyük kısmını çok daha tok bir şekilde geçirebilirsiniz. Kahvaltı yapanlar ve yapmayanlar kıyaslandığında, kahvaltı yapmayıp günlük alınması gereken kaloriyi alanların da aynı oranda zayıfladığı gözlendi. Ancak kahvaltı, zayıflamanın çok ötesinde bir konu. Çünkü kahvaltı gün içerisinde sergileyeceğimiz bilişsel performansın kalitesini belirliyor. Yani iyi hissetmek, güne adapte olmak ve zihinsel işleri kolaylıkla halledebilmenin yolu kahvaltıdan geçiyor. Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin kullanacağı enerjide azalma olur. Bu durumda yorgunluk baş ağrısı dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Çocuklarda okul başarısı düşer. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı menüsü güne istekli başlamada ve elverişli bir biçimde sürdürmede oldukça önemlidir” dedi.
Gürel, yeterli ve dengeli kahvaltıda yenilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
“Protein içeriği yüksek besinler (süt, yumurta, peynir gibi) tüketilmesi. Meyve ve sebze yenilmesi uzun süre doygunluk sağlar. Domates, maydanoz, taze biber gibi sebzelerle portakal ve elma gibi meyveler ya da taze sıkılmış portakal suyu kahvaltı sofrasında bulundurulmalı. Sebze ve meyve kahvaltının C vitamini açısından dengeli olmasını sağlarken, demir mineralinin emilimini artırarak, kan kolesterol seviyesini düşürür. Kahvaltıda bir bardak süt içmek, bir yumurta yemek, bir portakal, salatalık ya da domates gibi sebze ya da meyve tüketmek güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından atılabilecek en önemli adım. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kahvaltısında daima bir bardak süt bulunmalı. Süt içmeyi sevmeyen çocukların ise yeterli peynir ya da yoğurt tüketmesi sağlanmalı. Kahvaltıda çocuklara verilecek ana besinler peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez, ekmek, kahvaltılık tahıl ürünleri, sebze ve meyveler.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:34
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:19

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.