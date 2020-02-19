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Kahvaltıda dayanışma ve kaynaşma örneği sergilendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.02.2020 14:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumların işbirliği ile şehit aileleri ve gazilere kahvaltı programı düzenlendi.Dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilenen kahvaltı Çaycuma Sevgi Evleri Sitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumların işbirliği ile şehit aileleri ve gazilere kahvaltı programı düzenlendi.
Dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilenen kahvaltı Çaycuma Sevgi Evleri Sitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumların ortaklığında yapılan programa İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Çaycuma İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Müdür Yardımcıları Gülizar Yılmaz, Yusuf Emre Yalçınkaya, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, Çaycuma Sevgi Evleri Müdürü Mustafa Maden, Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik, Çaycuma Huzurevi Müdürü Kenan Mısırlı, SYDV Müdürü Selma Gülboy, Çaycuma İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü programa katılan herkese teşekkür konuşması yaptı. Ardından Kaymakam MuharremCoşgun konuşmasında, " Devletimiz adına her zaman hizmetinizdeyiz. Gerek Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı ve gerekse İçişleri Bakanlığı’nın temsilcisi olarak kapımız her zaman sizlere açık. Ülkemiz zor bir coğrafyada. Şehitlerimize üzülüyoruz. Bu vatan onların sayesinde sonsuza denk payidar olacaktır. Ülkemiz sonsuza denk İslam aleminin gücü olacaktır. Bizlerde üzerimize düşen fedakârlığı fazlası ile yapacağız. Tekrardan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.
İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu’nun duaları eşliğinde program sona erdi.

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