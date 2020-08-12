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Kahve Deryasından Van Masterlere moral yemeği

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Van Masterler Futbol Takımı, Antalya’da düzenlenecek olan ‘Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’ öncesinde Kahve Deryası ev sahipliğinde bir araya geldi.Kahve Deryası işletme sahibi ve aynı zamanda Van Masterler Derneği üyesi Yılmaz Kılınç’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Van Masterler, turnuva öncesi moral buldu.

Van Masterler Futbol Takımı, Antalya’da düzenlenecek olan ‘Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’ öncesinde Kahve Deryası ev sahipliğinde bir araya geldi.
Kahve Deryası işletme sahibi ve aynı zamanda Van Masterler Derneği üyesi Yılmaz Kılınç’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Van Masterler, turnuva öncesi moral buldu. Her yıl geleneksel olarak Antalya’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına bu yılda katılacaklarını ifade eden Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, "Bizleri ağırlayan değerli üyemiz ve aynı zamanda Kahve Deryası İşletme Sahibi Yılmaz Kılınç’a, işletme çalışanlarına ve bizi onurlandıran Van Masterler Derneği üyelerine teşekkür ediyorum. Van’ı temsilen katılacağımız bu güzel ve anlamlı futbol turnuvasında insanlarla güzel bir dostluk ve kültürel bir bağ oluşturarak, ortaya koyduğumuz saha içi performansından ziyade, saha dışında da Van’ı en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.
Fanatic Tour’un organize ettiği turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından güçlü takımların katılacağını vurgulayan Yılmaz, turnuvada Van’ı en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Kahve Deryası İşletme Sahibi Yılmaz Kılınç ise Van Masterler Derneğini ve futbolcularını ağırlanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Turnuva öncesinde Van Masterler Futbol Takımıyla moral ve motivasyon anlamında bir araya geldik. Güzel bir organizasyon oldu. Ben zorlu turnuvada mücadele edecek olan futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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